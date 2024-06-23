محافظ القليوبية يدشن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، البرنامج الصيفي التثقيفي للأطفال لهذا العام، والذي سيستمر لمدة ٣ أشهر خلال إجازة الصيف، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم. وتم تكريم أفضل ٤ أئمة متميزين في نشاط الأطفال والواعظات الثلاثة بشهادات تقدير ومصاحف.

وأشار "محافظ القليوبية" خلال الافتتاح إلى أن هذا البرنامج يأتي كجزء من جهود وزارة الأوقاف والمحافظة في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى الأطفال، مؤكدًا على أهمية حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة. وأضاف أن هذا الحق لا يقتصر على الغذاء الصحي والرياضة، بل يشمل أيضًا التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلة عمرية الطفل.

شمل الافتتاح عدة فقرات منها فقرة لتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى نماذج من الأحاديث الشريفة والابتهالات الدينية قدمها عدد من الأطفال المشاركين. وذلك بهدف تحفيز الأطفال من خلال مشاركتهم في مسابقات حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأنشطة التربوية المختلفة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن حق الطفل لا يقتصر عند الغذاء الصحي والرياضة الضرورية لصحة الجسم، بل يشمل جوانب عديدة، منها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة المناسبة لمرحلته العمرية، والمساهمة في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لتعزيز بناء المجتمعات، وإعداد كوادر بشرية منتجة ومساهمة في التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه نظرًا للإقبال الشديد في العام الماضي من الأسرة المصرية على المشروع التثقيفي من خلال عدد 950 مسجدًا على مستوى المحافظة، ونظرًا للطلبات المتعددة من مواطني المحافظة لزيادة عدد مساجد المشروع التثقيفي، فقد تقرر زيادة عدد المساجد ليصبح العدد الكلي 1200 مسجدًا على مستوى المحافظة ليشمل جميع قرى المحافظة.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المشتركين فعليًا في النشاط الصيفي يزيد على 50,000 طفل، يشمل مختلف المراحل العمرية من خمس سنوات وحتى المرحلة الثانوية، ويشمل برنامجًا تعليميًا وتثقيفيًا يشمل تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وبعض أحكام الفقه كالطهارة والوضوء والصلاة، بالإضافة إلى دراسة الجوانب الأخلاقية والقيم والمبادئ السلوكية التي دعا إليها ديننا وحث عليها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن من يرغب في التسجيل في البرنامج الصيفي يمكنه زيارة إمام المسجد أو الإدارة التابعة له لتسجيل أطفالهم في المشروع التثقيفي مجانًا.