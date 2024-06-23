الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"dmc" توضح تفاصيل إنشاء فروع لجماعات دولية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

نشرة dmc
نشرة dmc

أعلنت وزارة التعليم العالي، إنشاء 9 فروع لجامعات أجنبية في مصر وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بملف تدويل التعليم العالي مع التوسع في مجالات تدريس الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

 

ووفقًا لتقرير نشرة dmc، فالاهتمام بإنشاء فروع جامعات دولية بمصر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يساهم في تنوع التعليم العالي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030  للتنمية المستدامة.

 

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة ملحة، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات لزيادة تنافسية الخرجين بسوق العمل.

نشرة dmc العاصمة الإدارية قناة dmc رؤية مصر 2030 DMC

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