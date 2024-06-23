تعليم القاهرة تنظم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالإدارات التعليمية

أعلن أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استمرار تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب محافظة القاهرة في جميع الإدارات التعليمية، وذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار وكيل تعليم القاهرة إلى أن سر النجاح دائمًا هو المضي قدمًا لتحقيق النجاح والتفوق، في ظل وجود الاستعداد لذلك، ويجب التخطيط الجيد لتحقيق هذا النجاح واكتشاف القدرات الذاتية من خلال تحفيز النفس والاستفادة من تحفيز الآخرين.

وأشار موسى إلى أن استمرارية التفوق والنجاح تأتي من خلال الاستمرار في بذل المجهود والتقدم نحو المستقبل، مع الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه.

وأكد وكيل تعليم القاهرة أنه يتم تنفيذ مجموعات المراجعة النهائية من خلال الاستعانة بمجموعة من معلمي المواد الدراسية بمختلف فروعها (أدبي - علمي) الذين لديهم تاريخ مميز من العطاء وتقديم طرق لتبسيط عرض المعلومات وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وفقًا للمواصفات المعتادة.

وأكد موسى أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة وتحديد المدارس التي ستستقبل حصص المراجعات والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب للمراجعات.

ولفت موسى إلى أنه يتم تقديم مراجعة شاملة يستطيع من خلالها الطالب تحصيل المعلومات والاستعداد ليلة الامتحان، بالإضافة إلى تقديم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة، وكيفية التعامل مع ورقة امتحانات الثانوية العامة وتقديم الدعم النفسي للطلاب وتلقي الأسئلة وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم، ويتم ذلك في إطار التخفيف عن كاهل أولياء الأمور باعتبارها مراجعات مجانية.

وتأتي تنفيذ مجموعات المراجعة النهائية في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم من خلال الاستعانة بمجموعة من معلمي المواد الدراسية بمختلف فروعها.