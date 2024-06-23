ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1371 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة شرطة الكهرباء من ضبط 6734 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.