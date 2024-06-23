الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

وجهت أجهزة الأمن بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1371 قضية متنوعة.

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ضبط قضية تهريب أدوية و2478 مخالفة مرورية متنوعة

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الأمن الاقتصادي يُضبط 13722 قضايا لسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة

وتمكنت الإدارة العامة شرطة الكهرباء من ضبط 6734 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

سرقة تيار كهربائي الامن الاقتصادي شرطة النقل والمواصلات محطات السكك الحديدية

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