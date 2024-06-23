غدًا.. "دور التقنيات الحديثة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" بالأعلى للثقافة
يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "دور التقنيات الحديثة والوسائل المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تنظمها جمعية المكفوفين المصرية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم عبد الله بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، وذلك في تمام العاشرة من صباح غد الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، بقاعة الندوات بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يعاد بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها عبر "اليوتيوب".
دور التقنيات الحديثة في حياة ذوي الإعاقة بالأعلي للثقافة
- تسجيل الحضور من 10:00 - 45: 10 صباحا
- الافتتاح من 45: 10 - 11:00 صباحا
- المحور الأول من اللقاء الذي يعقد في رحاب المجلس الأعلي للثقافة، يبدأ من الساعة 11:00 - 12:15 ظهرا بعنوان "العوامل النفسية والاجتماعية والآثار الإيجابية للتكنولوجيا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الصحة النفسية"، ويشارك فيه كل من الدكتور علاء الدين عبد الحليم عبد الله: لمحة تاريخية عن الإدارات والوسائل المساعدة لذوي الإعاقة وتطورها لتوفير الإتاحة والتمكين، الدكتور محمد صلاح الإمام: دور الأجهزة الذكية في تعزيز الصحة النفسية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور عبد الله غازي: صناعة الشخصية وبناء القدرات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة فاطمة حنفي محمود: أثر الأجهزة المعنية على تحقيق التواصل المجتمعي وتحقيق الدمج، وسامية شنودة بشرى: الموسيقى وتأثيرها الإيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- استراحة من 12:15 - 12:30 ظهرا
- المحور الثاني من 12:30 - 2:30 مساء بعنوان "دور التقنيات الحديثة والوسائل المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة، ويشارك فيه كل من أحمد محمد عبد التواب - مسئول التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة بالجامعة الأمريكية، حسام محمد عبد التواب - مدرب الحاسب الآلي لذوي الإعاقة بمركز القوات المسلحة، الدكتور ذكي علي عجمي المشرف على مركز ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، ومحمد علي السعودي - مطور البرامج التكنولوجية بجمعية المكفوفين المصرية.
- فقرة المواهب: تشمل استعراض فلكلور شعبي وأغنية بلغة الإشارة لذوي الإعاقة الفكرية.