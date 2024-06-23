غدًا.. "دور التقنيات الحديثة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" بالأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "دور التقنيات الحديثة والوسائل المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تنظمها جمعية المكفوفين المصرية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم عبد الله بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، وذلك في تمام العاشرة من صباح غد الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، بقاعة الندوات بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يعاد بث الندوة عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها عبر "اليوتيوب".

دور التقنيات الحديثة في حياة ذوي الإعاقة بالأعلي للثقافة