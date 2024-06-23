القاهرة الإخبارية: 3500 طفل فى شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

علق مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، على تطور الأوضاع في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقال بشير، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمتوقفة عن العمل منذ بداية العدوان ما نجم عن استشهاد فلسطيني، لافتًا إلى تمكن الطواقم الطبية من انتشال جثمان الشهيد نظرًا إلى كثافة القصف في تلك المنطقة، بالإضافة إلى ذلك ما زالت تشهد المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى قصفًا عنيفًا وإطلاق نيران من الآليات الإسرائيلية بمدينة الزهراء والغراقة وجحر الديك، بالإضافة إلى الأطراف الشمالية من مخيم البريج.

قصف عنيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية من المحافظة الوسطي

وتابع، أن مدينة رفح شهدت حالة واسعة من القصف الإسرائيلي المتعمد باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بهدف إغاثة الفساد والدمار في تلك المدينة؛ حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية عن قصف منازل المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التفخيخ والتفجير للمنازل السكنية، ما أدي إلى مسح العديد من الأحياء السكنية من مدينة رفح.

طواقم الإسعاف في غزة خسرت أكثر من 80% من قدرتها وإمكاناتها

وأشار إلى أن هناك أكثر من 60 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى حصيلة مجازر الاحتلال في أحياء الزيتون والشاطي والتفاح والشجاعية والدرج بغزة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن 3500 طفل في شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية اللازمة.

وأوضح مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الإسعاف في غزة خسرت أكثر من 80% من قدرتها وإمكاناتها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.