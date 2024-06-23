الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: 3500 طفل فى شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

سوء التغذية
سوء التغذية

علق مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، على تطور الأوضاع في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقال بشير، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمتوقفة عن العمل منذ بداية العدوان ما نجم عن استشهاد فلسطيني، لافتًا إلى تمكن الطواقم الطبية من انتشال جثمان الشهيد نظرًا إلى كثافة القصف في تلك المنطقة، بالإضافة إلى ذلك ما زالت تشهد المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى قصفًا عنيفًا وإطلاق نيران من الآليات الإسرائيلية بمدينة الزهراء والغراقة وجحر الديك، بالإضافة إلى الأطراف الشمالية من مخيم البريج.

قصف عنيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية من المحافظة الوسطي

وتابع، أن مدينة رفح شهدت حالة واسعة من القصف الإسرائيلي المتعمد باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بهدف إغاثة الفساد والدمار في تلك المدينة؛ حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية عن قصف منازل المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التفخيخ والتفجير للمنازل السكنية، ما أدي إلى مسح العديد من الأحياء السكنية من مدينة رفح.

طواقم الإسعاف في غزة خسرت أكثر من 80% من قدرتها وإمكاناتها

وأشار إلى أن هناك أكثر من 60 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى حصيلة مجازر الاحتلال في أحياء الزيتون والشاطي والتفاح والشجاعية والدرج بغزة خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن 3500 طفل في شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية اللازمة.

وأوضح مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الإسعاف في غزة خسرت أكثر من 80% من قدرتها وإمكاناتها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

رفح الفلسطينية رفح قطاع غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: أطلقنا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية

وزير الطاقة الإسرائيلى: منشآتنا مهددة فى حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله

إيهود باراك: "نتنياهو" رئيس حكومة فاشل

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على غزة لـ56 فى أقل من 24 ساعة

طائرات الجيش السودانى تقصف مواقع للدعم السريع بمدينة الفاشر

"أونروا": 69% من المبانى المدرسية التى كانت تؤوى نازحين تعرضت للقصف

"القتل وتشويه السمعة والإرهاب".. أسلحة إسرائيل ضد العاملين فى المؤسسات الدولية

وزير الدفاع الإسرائيلى يناقش المرحلة الثالثة من العملية العسكرية فى غزة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

زوجة إمام عاشور أمام نيابة الشيخ زايد.. ما السبب؟

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

مفاجأة جديدة حول سبب وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. محامى "سائق أوبر" يفجّرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة