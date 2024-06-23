إصابة جديدة لـ "كومان" مع فرنسا بعد مشاركته ضد هولندا فى اليورو

يفتقد منتخب فرنسا جهود كينجسلي كومان لاعب الفريق، خلال المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد بولندا في بطولة يورو 2024.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن هناك شكوكًا حول مشاركة كينجسلي كومان أمام بولندا بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء هولندا.

وشارك كومان كبديل في الشوط الثاني مع فرنسا ضد هولندا، وذلك لأول مرة منذ إصابته مع بايرن قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وكان المنتخب الفرنسي افتقد جهود كيليان مبابي في لقاء هولندا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية مشوار الديوك ضد النمسا بكسر في الأنف.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة هولندا وفرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

والتقى الفريقان على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد المنتخبين عند 4 نقاط لكل فريق في المركزين الأول والثاني في المجموعة التي تضم النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبولندا في المركز الأخير بدون رصيد.