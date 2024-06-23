مفاجأة جديدة حول سبب وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. محامى "سائق أوبر" يفجّرها

شهدت جلسة استئناف سائق أوبر على حكم حبسه 15 سنة مشددًا وغرامة 50 ألف جنيه، في واقعة وفاة حبيبة الشماع طلبات عديدة من محامي المتهم.

طالب محامي المتهم من المحكمة التصريح باستخراج شهادة وفاة حبيبة الشماع، والاطلاع على التقرير الطبي الصادر من المركز الطبي العالمي بمدينة الشروق، محل وفاة المجني عليها، للوقوف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاتها، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء وفاتها، هو عدوى شديدة بالصدر، وليس إصابة من الحادث، ما ينفي عن موكله التهم الموجهة إليه.



كما طالب دفاع سائق أوبر، بإلزام المحكمة شركة أوبر، بتقديم شهادة رسمية، تفيد بإبلاغ المتهم الشركة بوقوع الحادث، والاستعلام منها عن التصرف الذي اتخذته حينما أبلغها المتهم بالواقعة، ولماذا لم تبلغ قسم الشرطة عن الحادث في حينه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق، قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.



وقالت المحكمة في حيثياتها إنها حسبما استقر في يقينها، واطمأن إليه وجدانها، وارتاح له ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل الواقعة في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.