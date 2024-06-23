الأنبا دانيال يترأس قداس عيد أم المحبة الإلهية ويمنح الدرجة الإنجيلية لاثنين من شمامسة الإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس عيد أم المحبة الإلهية، شفيعة الإيبارشية، وذلك بكنيستها، بأسيوط.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث شكر صاحب النيافة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وآباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذين حرصوا على تهنئة شعب الإيبارشية، بهذه المناسبة.

كذلك، شكر الأنبا دانيال الآباء الكهنة، رعاة كنائس الإيبارشية، على مجهوداتهم المبذولة، كما ألقى نيافة المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "مريم العذراء.. الروح القدس والكنيسة".

وخلال القداس الإلهي أيضًا، منح الأب المطران الدرجة الإنجيلية لاثنين من شمامسة الإيبارشية هما: الشماس حسام مهدي، والشماس باسم أمجد.

كما ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس تكريم شمامسة الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وبعض كهنة الإيبارشية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الشماس جوهرة الكنيسة التي تلمع وتضيء"، مؤكدًا أهمية دور الشمامسة، في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة.

وفي ختام القداس، كرم الأب المطران شمامسة رعايا الإيبارشية، مشددًا ضرورة نقل خبراتهم، وتشجيع الشمامسة، على حفظ الألحان الكنسية.

وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وإشراف الأب بولس سنادة، مسئول لجنة الشباب الإيبارشي، نظمت اللجنة ندوة للشباب بعنوان "ادخل إلى العمق".

تضمنت الندوة ثلاث جلسات قدم خلالها د. مايكل الديب عددًا من الموضوعات حول "اكتشاف الذات والتغيير وتحليل المشكلات وقيود الحياة"، خلال رحلة اكتشاف الذات.

واخيرًا وتحت شعار "زووم"، أقيمت فعاليات اللقاء التكويني السنوي لمقاطعة إيمان ونور بشمال مصر والسودان، ببيت الآباء اليسوعيين، بكينج مريوط.

حضر اللقاء ستون فردًا، من أصدقاء (خدام) ايمان ونور، بمشاركة بعض الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أمهاتهم، حيث تضمن أوقات التكوين، والقداسات الالهية، والفقرات الروحية وأوقات المشاركة، والفقرات الترفيهية.

حضر اللقاء أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لإيمان ونور، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت سوزان، من راهبات المير دي ديو، بالإضافة إلى مسؤولي المناطق المختلفة، ومنسقي الجماعات.

الجدير بالذكر أن إيمان ونور تقوم بهذا اللقاء السنوي، من أجل تكوين وتجديد حياة الجماعات.