الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى تغذية: من المهم شرب كمية من المياه بعد الاستيقاظ مباشرة فى فصل الصيف

شرب المياه
شرب المياه

قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري الباطنة والتغذية، إن بعض ربات البيوت يلجأن لعادة خاطئة، وهي ترك الطعام خارج الثلاجات، لفترات طويلة، ما يؤدي لتراكم البكتيريا على الطعام.

وأضافت منى عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جسم الإنسان يحتوى على نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 70%، مؤكدة أنه من المهم شرب كمية من المياه بعد الاستيقاظ مباشرة في فصل الصيف.

 

جسم الإنسان يحتوى على نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 70%

وتابعت استشاري الباطنة والتغذية، أنه لا بد من الحصول على  الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مهمة، والفاكهة، لما لها من فوائد على الصحة.

استشاري تغذية الصيف المياه شرب جسم الإنسان

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