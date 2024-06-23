الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم قنا يتابع استخراج بيانات النجاح والتقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد

قام الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم، بزيارة مكاتب وإدارات ديوان المديرية لتقديم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكان برفقته أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة، ومنصور أبو جبل مدير إدارة الأمن في المديرية.

وقدم السيد التهاني للجميع متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تابع وكيل الوزارة سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها، خاصة في استخراج بيانات النجاح وتقديم التظلمات بشهادة الإعدادية.

وأعرب العاملون في ديوان المديرية عن تقديرهم لهذه الزيارة، وما لها من تأثير إيجابي على الجانبين الإنساني والاجتماعي، وكذلك على معدل الأداء ومنظومة العمل.

قنا محافظ قنا محافظة قنا تعليم قنا وزارة التعليم

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