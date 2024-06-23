محافظ الشرقية يشيد بالمشروع القومي للموهبة الحركية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا.

وأشاد المحافظ بالمشروع القومي للموهبة الحركية الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل من الرياضيين في سن مبكر، وذلك لتعزيز المنتخبات القومية والوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة الحركية بالتعاون بين الإدارة العامة للأداء الرياضي بالوزارة والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالمديرية. وذلك لتدريب الأطفال على مهارات الجودو، سلاح الشيش، والألعاب القوية في الصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن "المشروع القومي للموهبة الحركية" ينقسم إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة "التهيئة الحركية" من سن 5 حتى 7 سنوات، والمرحلة الثانية "تأسيس للنشاط التخصصي" للفئة العمرية من 7 حتى 9 سنوات. حيث يؤهل المشروع الأطفال للمشاركة في المسابقات من خلال تنمية مهاراتهم الحركية الأساسية في جميع الألعاب الرياضية. كما يخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من مختلف تخصصات علوم الرياضة، بهدف ضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.