الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته إنقاذ آخر من الغرق في المنوفية

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

شهدت قرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية في مصر، وفاة شاب أزهري نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء محاولته إنقاذ شاب آخر سقطت به عربة كارو في ترعة القرية. 

وصرح خال الشاب المتوفى، الدكتور أمير زيدان، أن الشاب المتوفى يدعى مصطفى شحاتة وكان عمره 29 عامًا، وهو مقيم في قرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية. 

وأوضح أن نجل شقيقته المتوفى كان خريجًا من كلية أصول الدين. وأشار إلى أنه توفي في حادث غريب وأن القدر كان قاسيًا على شهامته.

وأضاف خال الشاب المتوفي أن الواقعة تعود إلى أثناء عمله في الأرض الزراعية الخاصة بأسرته. وقتها، سمع استغاثة أحد الأشخاص وتوجه نحو مصدر الصوت. قام الشاب المتوفي بالبحث عن صوت الاستغاثة وذهب إليه على الفور، حيث وجد شخصًا سقطت به عربته الكارو أثناء سقوطها، سقط سلك كهرباء من عمود مجاور في الماء وعلى الفور لقي حتفه صعقًا بالكهرباء هو والشخص الذي كان يحاول إنقاذه. لم تفلح محاولات إنقاذ حياته بعدما أنقذ الشخص الآخر من المياه.

وأضاف الدكتور أمير زيدان، خال الشاب المتوفي، أنه تم تشييع جثمان نجل شقيقته وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية على وفاة شاب من خيرة شبابها. اشتهر الشاب بالخلق الكريم، حيث تم دفنه، ابن شقيقته، الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة وسط حالة كبيرة من الحزن لما يتمتع به الراحل من خلق ودين وإقدام على فعل الخير. إنه كان حافظًا لكتاب الله بالتجويد، ويرجع الجميع إليه في مراجعته لتواضعه ومحبته للجميع من أهالي قرية ميت أبو الكوم، مسقط رأسه.

محافظة المنوفية مصرع شاب صعقا بالكهرباء محاولة إنقاذ آخر من الغرق مصرع شاب ازهري بالمنوفية

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