الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترميم 4.5 كم طرق بأحياء مدينة الخارجة في الوادى الجديد

ترميم الطرق
ترميم الطرق

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال ترميم ورصف الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 4.5 كم بأحياء (المروة - الكهرباء - شارع فرق الأمن - شارع مصنع الخزف).

ووجّه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية الطرق بسرعة استكمال طرق باقي أحياء وشوارع المدينة؛ تيسيرًا للحركة المرورية وتسهيلًا لحركة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل شوارع ( وصفي - العروبة - النصر - مصطفى كامل - نادي الخارجة الرياضي - الشيخ صبيح - الناضورة).

يذكر أن محافظة الوادى الجديد نجحت خلال الفترة الماضية في توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 7 آلاف عميل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى في أحيائها المختلفة، ويُستهدف توصيله إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل باقى المناطق، علاوة على تحويل عدد من السيارات الحكومية والأجرة والملاكى للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب 120 منشأة وعدد من المخابز بدلًا من الاعتماد على السولار والبنزين.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد العاصمة الإدارية للمحافظة

 تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر العاصمة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال، ووجّه ببدء تأثيث غرف وأجنحة المبنى الإداري للمحافظة وتسوية المنطقة المقابلة للمبنى، واستكمال أعمال التشجير واللاند سكيب بمحيط المباني المختلفة، حفاظًا على البيئة وإضفاءً للمظهر الحضاري.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد مقامة على مساحة 101 فدان بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتضم أكبر مجمع حكومي للمديريات التابعة للوزارات المختلفة، وتعتمد على استخدام كافة أساليب التحول الرقمي في خدماتها.

أعمال ترميم ورصف الطرق توصيل شبكات الغاز المرحلة الاولي تيسير ا للحركة المرورية توصيل الغاز الطبيعي

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