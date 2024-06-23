الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: ناشدنا الأمريكيين لأسابيع تسريع تسليم شحنات السلاح لكن الوضع لم يتغير

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، خلال الاجتماع الحكومي، إنه قبل نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات السلاح الأمريكي لإسرائيل.

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وأوضح نتنياهو وفقا لما نقلته وسائل الاعلام العبرية أن الكمية الكبيرة من الذخائر الأمريكية لم تصل لإسرائيل وبعد شهور من عدم حصول تغيير في هذا الوضع قررت التعبير عن ذلك علنا.

وتابع “ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين لأسابيع عدة تسريع تسليم شحنات السلاح لكن الوضع لم يتغير”.

وأعلن عن تعيين منسقين للشمال والجنوب، ومن المقرر أن يصبح قائد القوات البرية السابق للجيش الإسرائيلي يفتاح رون تال منسقًا للجنوب، ومن المقرر أن يصبح قائد البحرية الإسرائيلية السابق إليعازر "تشيني" ماروم منسقًا للشمال.

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المحامي العام الإسرائيلي يدين تعامل الشرطة العنيف مع المتظاهرين

وأدان مكتب المحامي العام في حكومة الاحتلال عنات ميسعد كنعان بشدة عنف الشرطة ضد المتظاهرين وما يسميه فشل إدارة تحقيقات الشرطة الداخلية (DIPI) في معالجة المشكلة بشكل مناسب.

وتأتي تعليقات كنعان بعد تكرار حالات عنف الشرطة في المظاهرات ضد الحكومة الحالية، بما في ليلة الأحد عندما شوهد ضباط الشرطة وهم يدفعون ويتعاملون بعنف مع المتظاهرين في تل أبيب، بما في ذلك مراسل القناة 12.

وقال مكتب المحامي العام عنات ميسعد كنعان في بيان: “المحامي العام يدين بشدة جميع أعمال العنف التي تمارسها الشرطة”، وتابع: “إن هذا العنف يلحق الأذى بالجسد والروح وينتهك حقوق الإنسان. ولسوء الحظ، فإن عنف الشرطة يؤثر على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، ويؤدي إلى انعدام الثقة في نظام إنفاذ القانون”.

كما ذكر مكتب مسعد كنعان أن المحامي العام سبق وحذر الشرطة الاسرائيلية وطالبها بالتعامل جيد مع المواطنين.

وقالت أفكا زانا، رئيسة قسم كبير في مكتب المحامي العام الذي يتعامل مع إدارة شؤون الإعلام، إن عنف الشرطة هو نتيجة للتساهل المفرط مع الضباط الذين يخالفون القانون.

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