منتخب مصر للشابات مواليد 2004 يواجه هولندا في بطولة العالم لكرة اليد

يخوض منتخبمصر للشابات مواليد 2004 لكرة اليد مباراته الأولى في المجموعة الأولى بالدور الرئيسي في بطولة العالم التي تستضيفها مقدونيا الشمالية، خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجاري، عندما يواجه منتخب هولندا في الخامسة والربع مساء اليوم، تعقبها مباراة سويسرا ورومانيا في السابعة والنصف مساء، في نفس المجموعة.

ويقضي نظام البطولة بصعود الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الأول للدور الرئيسي الذي يتكون من أربعة مجموعات تضم الأولى منتخبات مصر وسويسرا ورومانيا وهولندا وصعد كل فريق بنتيجة مباراته مع الفريق الذي صعد معه من نفس المجموعة على الا يلتقي الفريقان في الدور الرئيسي وبالتالي صعد منتخب سويسرا ورصيده نقطتين وكذلك منتخب هولندا في حين صعد منتخبا مصر ورومانيا بدون نقاط.

التأهل للدور ربع النهائي

مباراة اليوم تمثل أهمية كبيرة لمنتخب مصر الذي ير فع شعار لا بديل عن الفوز لإنعاش أماله في التأهل للدور ربع النهائي واللعب على المراكز من الأول للثامن وصعد منتخب مصر للدور الرئيسي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأول بالفوز على شيلي بنتيجة 26–16 وعلى تونس 25–24 الهزيمة أمام سويسرا 22- 13 .

في المقابل تصدر منتخب هولندا المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على إيران 34 – 11 وعلى البرازيل 32 – 19 وعلى رومانيا 29 -26 .

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشابات مواليد 2004 من عبده عبدالوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامي عبداللطيف المدير الفني ومحمد عبدالسلام ريشة مدربا عاما ومحمد عباس مدربا لحراس مرمى وحازم حامد محلل الأداء ومنة كرم إدارية والدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى.

واختار الجهاز الفني 16 لاعبة للمشاركة في بطولة العالم وهن: مريم عمر ونادين طارق وندى تامر وتقى كامل ونوال أحمد وجهاد وائل ولوجين أسامة وسارة علوي وسارة أشرف وجنى صلاح ومنى سنبل وكنزي حاتم وشروق محمود ونهى إيهاب وفاطمة محمود وأوكا أحمد.