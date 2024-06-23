جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية لدور المجموعات وقبل بدء الجولة الجديدة والتي يفتتحها كل من منتخبي سويسرا وألمانيا واسكتلندا والمجر مساء اليوم حيث ستشهد هذه الجولة منافسة شرسة بين المنتخبات التي تجمع بين كبار القارة العجوز لتحسين مواقعهم في جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا والصعود لثمن النهائي لليورو.

جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا

اليكم ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا قبل بدء الجولة الثالثة.

المجموعة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 2 2 0 0 7 1 +6 6 2 سويسرا 2 1 1 0 4 2 +2 4 3 اسكتلندا 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 المجر 2 0 0 2 1 4 -4 0

المجموعة الثانية

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 إيطاليا 2 1 0 1 2 2 0 3 3 ألبانيا 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 كرواتيا 2 0 1 1 2 5 -3 1

المجموعة الثالثة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 الدنمارك 2 0 2 0 2 2 0 2 3 سلوفينيا 2 0 2 0 2 2 0 2 4 صربيا 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الرابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 فرنسا 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 النمسا 2 1 0 1 3 2 +1 3 4 بولندا 2 0 0 2 2 5 -3 0

المجموعة الخامسة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 رومانيا 2 1 0 1 3 2 +1 3 2 بلجيكا 2 1 0 1 2 1 +1 3 3 سلوفاكيا 2 1 0 1 2 2 0 3 4 أوكرانيا 2 1 0 1 2 4 -2 3

المجموعة السادسة