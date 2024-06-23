الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا

بطولة أمم أوروبا
بطولة أمم أوروبا

جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية لدور المجموعات وقبل بدء الجولة الجديدة والتي يفتتحها كل من منتخبي سويسرا وألمانيا واسكتلندا والمجر مساء اليوم حيث ستشهد هذه الجولة منافسة شرسة بين المنتخبات التي تجمع بين كبار القارة العجوز لتحسين مواقعهم في جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا والصعود لثمن النهائي لليورو.

جدول ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا

اليكم  ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا قبل بدء الجولة الثالثة.

المجموعة الأولى

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1ألمانيا220071+66
2سويسرا211042+24
3اسكتلندا201126-41
4المجر200214-40

المجموعة الثانية

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1إسبانيا220040+46
2إيطاليا21012203
3ألبانيا201134-11
4كرواتيا201125-31

 

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المجموعة الثالثة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1إنجلترا211021+14
2الدنمارك20202202
3سلوفينيا20202202
4صربيا201112-11

المجموعة الرابعة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1هولندا211021+14
2فرنسا211010+14
3النمسا210132+13
4بولندا200225-30

المجموعة الخامسة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1رومانيا210132+13
2بلجيكا210121+13
3سلوفاكيا21012203
4أوكرانيا210124-23

المجموعة السادسة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1البرتغال210151+46
2تركيا21013303
3جمهورية التشيك201123-11
4جورجيا201124-21
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