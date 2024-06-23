الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دمار شامل بالقطاع التعليمى فى غزة جراء القصف المتواصل

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إننا نشهد دمارًا شاملًا بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 3 جامعات دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في قطاع غزة.

الاحتلال قتل عددًا كبيرًا من الأطباء المعتقلين

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال قتل عددًا كبيرًا من الأطباء المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، مشددًا على انتشار المجاعة بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح المعابر كافة مع قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.