الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجة إمام عاشور أمام نيابة الشيخ زايد.. ما السبب؟

الواقعة
الواقعة

وصلت اليوم الأحد، ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب نادي الأهلي، إلى سراي نيابة الشيخ زايد بالحي العاشر؛ لبدء سماع أقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على فرد أمن بمول بمدينة الشيخ زايد. 

وتواصل النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام فرد أمن بمول شهير إمام عاشور لاعب نادي الأهلي، بالتعدي عليه بالضرب والسب. 

 

استدعاء زوجة إمام عاشور

وقررت النيابة استدعاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب نادي الاهلي لسماع أقوالها حول واقعة تعرضها للمعاكسة داخل مول بالشيخ زايد وتعدي زوجها إمام عاشور على مشرف الأمن بسبب تلك الواقعة. 

وفرغت النيابة أمس كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور، للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن.

وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرًا، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أيًا منهم؛ سواء في قطاع السينما أو أمن المول، بتعرضها للمعاكسة.

وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحًا وتشاجر مع أفراد الأمن، متهمًا إياهم بأنهم من أسهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

واستمعت النيابة لأقوال عبدالله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحًا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما من حوالي ١٠ إلي ١٥ شخصًا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت، فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن. 

 

"شتمني وضربني".. ماذا قال ضحية إمام عاشور في محضر الشرطة؟

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه، أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلًا:"فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلًا:"مراتي اتعاكست وانتوا....". 

قال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرون ممن يرافقونه. 

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب نادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرًا طبيًا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات، حيث أصيب بكدمة في الرجل. 

وكانت قد وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب نادي الأهلي كان متواجدًا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهما مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب نادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.

زوجة امام عاشور مول الشيخ زايد إمام عاشور ياسمين حافظ زوجة امام عاشور إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلى لهذا السبب

هل يعنى انسحاب الزمالك أمام الأهلى هبوطه إلى درجة أدنى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة