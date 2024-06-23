الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال: أطلقنا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية

جريدة الدستور

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن اعتراض مُسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية.

الانفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية

وقالت بلدية كرمئيل الإسرائيلية، إن الانفجارات في الجليل الأسفل ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية.

لبنان قطاع غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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