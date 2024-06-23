جيش الاحتلال: أطلقنا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن اعتراض مُسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية.

الانفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية

وقالت بلدية كرمئيل الإسرائيلية، إن الانفجارات في الجليل الأسفل ناجمة عن إطلاق صواريخ اعتراضية.