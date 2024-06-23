8 أطنان خلال 24 ساعة.. "الداخلية" توجه ضربة جديدة لـ"مافيا الدقيق"

أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط عدد من القضايا

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.

واتخذت الإجراءات القانونية.