أستاذ طب الأطفال: هذه المناطق فى مصر تشهد انتشارًا لفقر الدم المنجلى

قالت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني، إن مرض فقر الدم المنجلي يحدث فيه خلل بشكل كرات الدم الحمراء نتيجة لخلل في نوعية الهيموجلوبين الموجود داخل هذه الخلايا.

وأضافت "البشلاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا المرض وراثي متنحٍ، وبالتالي فإن الإنسان كي يصاب به، يجب أن يحمله كل من الأب والأم، وهو مرض منتشر جدًا بالواحات وسيوة بجمهورية مصر العربية.

الطفل يصاب بالمرض من الصغر بالسنة الأولى

وأوضحت أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني، أن المرض انتشر في هذه المناطق من مصر، لأن قبائل إفريقية كانت تقيم في شمال سيوة والواحات، وبالتالي كان يحدث تزاوج بينهم بسبب طبيعة المجتمع المغلق.

ونوهت أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم، بأن الطفل يصاب بالمرض من الصغر بالسنة الأولى إذا انتقل إليه جينان من الأب والأم، حيث يتعرض لتورم في اليدين والقدمين، وهذا التورم مؤلم، بالإضافة إلى الأنيميا، كما يكون عرضة كبيرة للالتهابات المستمرة، وكلما كبر الطفل ظهرت عليه أعراض المرض بشكل أكبر.