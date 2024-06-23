الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغضبان يناقش إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم لمناقشة آليات البدء في إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل كإدارة جديدة تنضم للمنظومة النظافة بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أحمد طلعت مساعد المحافظ رئيس جهاز النظافة والتجميل، ومديري عدد من الإدارات المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد بالميكنة الكاملة للجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، واستعرض مع الحضور آليات تنفيذ إنشاء جهاز إدارة النظافة والتجميل كإدارة جديدة، والتي ستحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في إزالة المخالفات وأعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الآليات لتنفيذ إنشاء جهاز إدارة النظافة والتجميل كإدارة جديدة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في إزالة المخالفات وأعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية.
ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في وضع دراسة تفصيلية لإنشاء المبنى الجديد لجهاز إدارة النظافة والتجميل، ليجمع عددًا من الإدارات بالأحياء ومتابعة أعمال النظافة للحي والتغيرات على أرض الواقع وتعديل منظومة العمل، موجهًا بالعمل وفقًا لخطة عمل وخلال فترة زمنية بالتنسيق مع السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد بالتعاون مع إدارة البيئة، وإدارة الحدائق، وإدارة القوارض والحشرات.

كما وجه اللواء عادل الغضبان المحافظ ببدء العمل الفعلي للإدارة الجديدة اعتباراً من يوم السبت المقبل. 

كما وجه بالتنسيق مع الجراجات التابعة للمحافظة لحصر المعدات وعمل الصيانة الدورية ومراعاة عناصر الأمان، والاستخدام الأمثل، ووجه بالتكامل الكامل لجميع المعدات، والطاقم الفني والإداري والإشرافي في المنظومة، مع توفير العناصر البشرية للإدارات في الجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل.

 

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محافظ بورسعيد الغضبان جهاز استحداث

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