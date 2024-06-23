الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الغرف السياحية يكشف استغلال السماسرة المواطنين فى موسم الحج

أيمن عبداللطيف عضو
أيمن عبداللطيف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية

تحدث أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استغلال السماسرة المواطنين في موسم الحج، قائلًا: إن آفة كل مكان هي إسناد الأمر لغير أهله، والمشكلة تكمن في توغل السماسرة بين المواطنين خاصة في القرى والنجوع.

لا يوجد مفقود واحد تابع لشركات السياحة

وأضاف عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعض الناس سواء أطباء أو مهندسين أو غيرهم من فئات المجتمع تحولوا إلى سماسرة حج وعمرة، وأصبح هذا الأمر هو الغالب في الشارع المصري.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن شركة السياحة لا بد أن تكون مُرخصة من وزارة السياحة ولها رقم ولديها مشرفون، وكل ما يساعد الحجاج على الوصول، فلا يوجد مفقود واحد تابع لشركات السياحة أو حتى إصابة أحد الحجاج بضربة شمس، حيث تضمن الرحلة بعثة طبية ومشرفين على أعلى مستوى.

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