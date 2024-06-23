الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهمين باقتحام منزل وسرقة مجوهرات فى الفيوم

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم  بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص وزوجته، مقيمين بدائرة القسم، بقيام 3 أشخاص مجهولين، بالطرق على باب الشقة سكنهما، ولدى استبيان الأمر فوجآ بدلوفهم داخل الشقة وتوثيقهما بشريط لاصق وتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وإكراههما على توقيع 24 إيصال أمانة، والاستيلاء على مشغولات ذهبية، لاب توب، و4 هواتف محمولة، وتابلت، ولاذوا بالهرب.

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محاكمة عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة فى السيدة زينب

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ضبط 6543 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

وبإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وقرروا باتفاقهم مع زوج شقيقة المُبلغة الثانية "تم ضبطه" على سرقة المُبلغين لكونهما يمتلكان مبالغ مالية بالشقة محل سكنهما، وأرشدوا عن جميع المسروقات و24 إيصال أمانة.

سرقة مجوهرات اقتحام منزل الفيوم الداخلية مديرية أمن الفيوم

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