الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب التسجيل فى مبادرة "شباب مصر الرقمية"

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية" بمراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، تحت شعار "أطلق العنان لموهبتك نحو العمل الحُر". 

الهدف من المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات طلاب السنوات الأخيرة وخريجي الجامعات من خلال برامج تدريب في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة لتوسيع قاعدة الكوادر المُدربة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات التي تؤهل لسوق العمل الحُر، منها تحليل البيانات والشبكات وأمن المعلومات وتعلم الآلة والجرافيك والمونتاج وتصميم المواقع وتطويرها ومجالات أخرى.

مدة البرنامج التدريبي

 ويشمل البرنامج التدريبي 90 ساعة للتدريب التقني، بالإضافة إلى 30 ساعة لتطوير المهارات الشخصية أو العمل الحُر حسب البرنامج الذي يختاره المشتركون.

لمزيد من المعلومات وللتسجيل يرجى الضغط هنا.

يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل.

ويُنظَم البرنامج من خلال نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى، يتمحور حول المتعلم.

ويقدم التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة.

ويدمج التدريب بين نظام التعلم عن بُعد الذي يشمل محاضرات تفاعلية وتجارب معملية تُجرى بمقرات المعهد بالقرية الذكية ومدينة نصر وبعض المحافظات.

ويشمل البرنامج أيضًا تدريبًا عمليًا على منصات العمل الحُر لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل لائقة.

ويقدم البرنامج عدة مزايا منها تمويل 100% من تكلفة التدريب، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية وذلك للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية، بالإضافة إلى مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب

المعهد القومي للاتصالات وزارة الاتصالات فتح باب التسجيل مبادرة شباب مصر الرقمية البرنامج التدريبي 90 ساعة للتدريب التقني

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