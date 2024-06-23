قتل واحدًا ومزق الآخر.. مدمن يتعدى على شقيقيه بسكين فى مدينة نصر

«يعيش حياة المتشردين تحت الكباري وعلى الأرصفة يتسول من المارة بعض الجنيهات لشراء الطعام تارة والمخدرات تارة أخرى، وهذا حال لم يألف عليه خاصة أن أسرته اعتادت تقويم سلوكه ومنعه من طريق السوء ولكن محاولاتهم في منعه انتهت بجريمة».. كانت هذه تفاصيل قتل مدمن شقيقه في مدينة نصر.

طريق المخدرات وأصدقاء السوء

تعود تفاصيل الواقعة المأساوية التي راح ضحيتها شاب في ريعان شبابه ضحية تقويم سلوك شقيقه المدمن إلى تعثر شاب في مراحل تعليمه النهائية بالجامعة، وعندما التفتت أسرته له تبين أنه صادق أصدقاء السوء الذين أرشدوه لطريق الضياع وتعاطي المواد المخدرات.

الصحبة السيئة حولت الشاب لشخص آخر عنيف وسيئ السلوك حتى مع أسرته ومع محاولاتهم لمنعه من المخدرات ومحاولة علاجه ترك لهم البيت وذهب للشارع ليجد ضالته، وخلال 6 أشهر ترك فيها المدمن البيت للتسكع في الشوارع والنوم على الأرصفة وأسفل الكباري مع المجرمين وأطفال الشوارع، كان هناك من يشغل باله به ويبحث عنه في كل مكان.

إرساله لمصحة لعلاج الإدمان

وعزم شقيقا المدمن على البحث عنه وإرساله لمصحة لعلاجه من الإدمان وبمجرد أن عثرا عليه حاولا اصطحابه إلى مصحة علاج إدمان، لكنه قاومهما وانهال عليهما طعنًا بسلاح أبيض كان بحوزته - سكين- فقتل أحدهما وأصاب الثاني ولاذ بالفرار، ليتم ضبطه عقب ذلك مصابًا بطعنات داخل حديقة عامة بمنطقة الواحة.

قرارات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس شاب متهم بقتل شقيقه وإصابة آخر، لمنعه من الإدمان والتشرد في الشوارع داخل المستشفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوقيع الكشف الطبي عليه لإصابته، والتصريح بدفن المتوفي عقب تشريح الجثة، والاستعلام عن حالة المصاب.

بلاغ قسم شرطة مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من مستشفى باستقباله شقيقين مصابين بطعنات متفرقة بالجسم، ووفاة أحدهما وحالة الآخر حرجة ووضع على أجهزة التنفس الاصطناعي بغرفة العناية المركزة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن الواقعة أسفرت عن مقتل «سائق توك توك» وإصابة شقيقه وعدم التمكن من استجوابه نظرًا لحالته الحرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقهما الثالث.

وبالبحث عن المتهم، عثرت عليه الشرطة مصابًا بطعنات داخل حديقة عامة بمنطقة الواحة في شرق القاهرة.

تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ويعمل رجال المباحث على التحريات وسؤال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.