صناعة النواب: ثورة 30 يونيو حافظت على تلاحم المصريين

أكد النائب شحاته أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو المجيدة، حافظت على تلاحم المصريين ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم، وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع وأعادت الأمور إلى نصابها.

وأضاف النائب شحاته أبوزيد، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك بمصر وانتصرت الثورة لإرادة المصريين واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن من حكم الإخوان الذين أضروا بمصلحة البلاد.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو 2013، كانت اصطفاف لإرادة المصريين في الشارع المصري، والتي انتفض فيها المواطنون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، ونفذ المصريون ملحمة في هذه الذكرى تمثلت في احتشادهم في الشوارع والخروج بالملايين فى الميادين.

وأوضح النائب شحاته أبوزيد، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة من خلال المشروعات التنموية، لافتًا أن مصر خلقت لنفسها بعد الثورة، مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التى حققتها فى مختلف المجالات.

من جانبه أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ثورة 30 يونيو انتصرت على جماعات الظلام والإرهاب وأعادت الدولة المصرية للمصريين، بعد فترة هي الأصعب على مصر من حكم الإخوان، إلا أن الشعب المصري استطاع أن ينهي تلك الحكومة، ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك مؤسسات الدولة وخلق فوضى خلاقة في البلاد.

وأضاف "مجدي"، أن الشعب المصري يقف دائمًا بجانب الدولة المصرية، وخلال تلك المرحلة، تطلبت المصلحة العامة اصطفاف الشعب خلف راية الوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لهزيمة كافة المؤامرات التي كانت تحاك ضد المصريين، وأزاحت الستار عن مخططات الإخوان للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وكشفت وجهها القبيح للعالم، لتشهد البلاد عقب الثورة موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والأفعال الإجرامية التي قاموا بها ضد الشعب المصري.