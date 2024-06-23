بدء تسيير الجسر الجوى بين السعودية ومصر غدًا لإعادة حجاج القرعة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية ومصر غدًا الإثنين؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الأحد - أن بعثة حج القرعة رفعت استعداداتها بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، استعدادًا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 870 حاجًا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، موضحًا أنهم من محافظات القاهرة، والوادي الجديد والفيوم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد أن الحالة الصحية لجميع حجاج بعثة الحج الرسمية جيدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى استقرار الحالة الصحية للحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات.