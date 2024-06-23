الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تسيير الجسر الجوى بين السعودية ومصر غدًا لإعادة حجاج القرعة

حجاج
حجاج

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس  بعثة الحج الرسمية، عن بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية ومصر غدًا الإثنين؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الأحد - أن بعثة حج القرعة رفعت استعداداتها بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، استعدادًا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 870 حاجًا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، موضحًا أنهم من محافظات القاهرة، والوادي الجديد والفيوم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد أن الحالة الصحية لجميع حجاج بعثة الحج الرسمية جيدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى استقرار الحالة الصحية للحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات.

مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية رئيس بعثة الحج الرسمية المملكة العربية السعودية مصر حجاج القرعة المدينة المنورة الحجاج بعثة الحج الرسمية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 870 حاجًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

زوجة إمام عاشور أمام نيابة الشيخ زايد.. ما السبب؟

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

مفاجأة جديدة حول سبب وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. محامى "سائق أوبر" يفجّرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة