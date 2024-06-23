نظر أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتسبب فى وفاة حبيبة الشماع

تواصل محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشددًا وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

وطلب دفاع المتهم استدعاء شاهد الإثبات في القضية عمرو بلال؛ لمناقشته في أقواله بالقضية، وطلب من المحكمة التصريح للحصول على تقييم شركة أوبر للسائقين الذي يحدث عبر شركتهم، والتصريح بتقديم سجل مكالمات هاتف المجني عليها في يوم الواقعة.

كما طالب الدفاع إلزام شركة أوبر تقديم أوراق ما تفيد تفاصيل الواقعة، والتصريح بالحصول على أوراق التقرير الطبي لعلاج المجني عليها حبيبة الشماع من المركز الطبي العالمي.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقر في يقينها، واطمأن إليه وجدانها، وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبدالمعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.