الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة تتسلم 2 طن من صكوك الأضاحي كأول دفعة

محافظة القاهرة تتسلم
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي

تسلمت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، 2 طن من اللحوم تمثل أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحى التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالعاصمة.
 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة.
 

وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.
 

وأكد محافظ محافظ القاهرة، أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحى لمستحقيها بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة.


حضر التسليم الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، والدكتور أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
محافظة القاهرة تتسلم أول دفعة من صكوك الأضاحي
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