الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيراميكا كليوباترا يسعى لوقف نزيف النقاط فى مواجهة المصرى بـ"دورى نايل"

المصري فاز في آخر
المصري فاز في آخر مبارياته على الزمالك

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة قوية بين المصري وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل المصري، بقيادة علي ماهر، المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر، وحقق المصري 12 انتصارًا وتعادل ست مرات وخسر سبع مباريات وسجل 34 هدفًا واهتزت شباكه 32 مرة.

وجمع المصري خمس نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على الزمالك والتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 45 والبقاء في المربع الذهبي.

المصري يفقد جهود سبعة لاعبين

ويفتقد المصري جهود سبعة لاعبين، وهم: أمادو جولدي با وسمير فكري للإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات، وحسين السيد الذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدمه في الجبس لتثبيت الإصبع، وإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وحسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، والغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، والحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

سيراميكا كليوباترا والعودة للانتصارات 

على الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، المركز العاشر 34 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع، وحقق سيراميكا كليوباترا تسعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر تسع مباريات وسجل 38 هدفًا ودخلت مرماه 30 هدفًا.

وتعرض سيراميكا كليوباترا للهزيمة في آخر ثلاث مباريات أمام إنبي والزمالك ومودرن فيوتشر، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 37.

ويفقد سيراميكا كليوباترا جهود مدافعه أحمد رمضان بيكهام، بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده عمر فتحي ومحمد عاطف الزناري، ومعهم إبراهيم محمد كحكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى سيراميكا كليوباترا علي ماهر أيمن الرمادي

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