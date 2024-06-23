نسرين طافش تثير الجدل فى آخر ظهور لها (صور)

تصدرت النجمة نسرين طافش، ترند البحث عبر الموقع الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشاركت نسرين طافش، متابعيها عبر "إنستجرام" مجموعة من الصور بإطلالة ملفتة لها وهي في دولة اليونان.

نسرين طافش تثير الجدل في آخر ظهور لها (صور)

نسرين طافش تثير الجدل في آخر ظهور لها

أطلت نسرين طافش، على متابعيها، ببدلة تدمج اللونين الأبيض والأحمر من Dolce & Gabbana بطبعة ماجوليكا، سعر البنطلون 78 ألف جنيه، وسعر القميص 51 ألف جنيه مصري، ولملمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى مع نظارة شمسية.

نسرين طافش تثير الجدل في آخر ظهور لها (صور)

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات ذات اللون الذهبي ما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

نسرين طافش تثير الجدل في آخر ظهور لها (صور)

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على الشعر المرفوع الذي يتصدر موضة صيف 2024، ووضعت مكياجًا هادئًا كشف عن جمال ملامحها.

نسرين طافش تثير الجدل في آخر ظهور لها

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي يعرض حاليًا في السينمات المصرية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.

فيلم "بنقدر ظروفك"، شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبوليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.