غرق شخصين فى مياه النيل بأسوان

لفظ شخصان مصرعهما غرقًا بنهر النيل داخل محافظة أسوان، اليوم الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حول الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بغرق شخصين بمياه نهر النيل في مناطق متفرقة داخل المحافظة، الأول عند منطقة مسطحات الطويسة بمركز دواو، والثاني أمام قرية جعفر الصادق بمركز كوم أمبو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثمانين إلى المشرحة، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.