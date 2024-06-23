الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

زاد البحث عن ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة والتي يعتمد عليها طلاب الشعبة العليمة والأدبية أثناء الامتحانات، وذلك عبر المنصات الإكترونية قبل الخضوع لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2024 وفقا للجدول الزمني المعتمد لتيسير الامتحانات.

المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024

مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

يمكن الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة  من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تفيد خلال آداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (إيطالي) لطلاب الثانوية العامة 2023-2024 ويمكن التنقل بين الصفحات للوصول إلى المادة  التعلمية المطلوبة للمادة الدراسية ويمكن تحميله وطباعته بكل سهولة.

 

جدول الشعبة العلمية علوم لطلاب الثانوية العامة 2024

يمكن معرفة جدول الشعبة العلمية علوم لطلاب الثانوية العامة 2024 المعتمد والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت المقبل 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت المقبل 2 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيوليوجيا والعلوم البيئية.
  • يوم الأربعاء المقبل 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول الشعبة العلمية رياضة لطلاب الثانوية العامة 2024

يمكن معرفة جدول الشعبة العلمية علوم لطلاب الثانوية العامة 2024 المعتمد والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت المقبل 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت المقبل 2 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).
  • يوم السبت المقبل 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).
  • يوم الأربعاء المقبل 17 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (استاتيكا).
  • يوم السبت المقبل 20 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
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تعرف على إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة فى لجان الامتحانات

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التعليم تعلن محظورات لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

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