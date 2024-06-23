الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمدينة العاشر من رمضان

خلال الجولة
خلال الجولة

تابع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، خلال زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان سير العمل بالمشروعات والخدمات المختلفة بالمدينة، والأعمال الجاري تنفيذها.

 ورافق نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الزيارة، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، وبحضور المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة.

تفاصيل الزيارة 

واستمع المهندس أمين غنيم ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة، ثم قاموا بجولة ميدانية، بدأت بالمرور على منطقة الصناعات الثقيلة، للاطمئنان على سير العمل بها من مرافق وطرق ونظافة، وكل الأعمال للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها.

واستكمل نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له الجولة بالمرور على بعض أحياء المدينة؛ للاطمئنان على سير العمل بها من أعمال المرافق والنظافة والزراعة بالمدينة، مشددًا على الاهتمام بالمظاهر الجمالية للمدن الجديدة، حيث إنها تمثل عنصرًا حيويًا في جذب المستثمرين والسكان، بجانب العمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل والتنمية وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم إن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة؛ تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة العاشر من رمضان

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