الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" توزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من أبناء الإسماعيلية ضمن مبادرة "فرحة العيد"

حياة كريمة توزع أجهزة
حياة كريمة توزع أجهزة كهربائية

كشف محمد جمال، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل توزيع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من أبناء الإسماعيلية ضمن مبادرة "فرحة العيد"، قائلًا: إن هذه المبادرة للعرائس الأكثر استحقاقًا المقبلين على الزواج.

وأضاف جمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة حياة كريمة اليوم تقوم أيضًا بتسليم كراس متحركة وتساعد في كثير من حالات التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل ذلك استكمالًا لجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية.

"حياة كريمة" توزع أجهزة كهربائية

وأكد أن مؤسسة حياة كريمة ستستمر في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، بهدف إيصال الرسالة الهادفة للمؤسسة التي تتمثل في رضاء الأهالي وتوفير الخدمات للمواطن الأكثر استحقاقًا.

حياة كريمه مبادرة فرحة العيد الإسماعيلية أجهزة كهربائية المقبلين على الزواج

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