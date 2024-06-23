السيسى يشدد على التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين من الحجاج المصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين من الحجاج المصريين وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

متابعة أوضاع الحجاج

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.