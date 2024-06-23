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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

18 أغسطس.. جلسة المزاد العلني لبيع 14 محلا وصيدلية ببرج العرب

برج العرب
برج العرب

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل طرح 14 محلًا تجاريا وصيدلية بالحي السكني الثاني والثالث والسابع بمدينة برج العرب بالمزاد، وتُعقد جلسة المزاد بجهاز المدينة يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024. 

تفاصيل قيمة التأمين لدخول المحلات والصيدلية ببرج العرب 

 

أفادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المواصفات الفنية لدخول المزاد العلني، تتضمن أن يتم سداد تأمين دخول المحلات التجارية بقيمة 50000 ألف جنيه فى موعد غايته جلسة المزاد، بينما يتم سداد تأمين للصيدليات بقيمة 100000 ألف جنيه، وتتراوح مساحات المحلات التجارية ما بين 15 مترا إلى 75 مترا.

النسب المئوية المستحقة على كل المحلات التجارية والصيديات  

 

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم استكمال نسبة 10% وإضافة نسبة 1% مصاريف إدارية وإضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد. 

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم سداد نسبة 5% من القيمة الإجمالية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يسدد بنظم تقسيط ميسرة، موضحًا أن هناك نظامين لسداد المستحقات المالية المتبقية من بيع المحلات التجارية والصيدلية حيث يتضمن النظام الأول سداد نسبة 90% من قيمة البيعة للمحلات والصيدلية والباقي يسدد على فترة قصيرة. 

بينما الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية المتبقية على أقساط ربع سنوية باسم رئيس جهاز مدينة برج العرب ويضاف الفائدة البنكية المقررة وفقا للجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، كما يخضع المزاد لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. 

تشريعي محلا صيدلية برج العرب الانتخابات أغسطس مغربية

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