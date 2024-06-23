سائق أوبر ينكر تسببه فى وفاة "حبيبة الشماع"

بدأت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق" على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.



وجه القاضي سؤالًا للمتهم عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع ليرد المتهم قائلًا: "لا يافندم".



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق، قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.



وقالت المحكمة في حيثياتها إنه حسبما استقر في يقينها، واطمأن إليه وجدانها، وارتاح له ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 2024 /2 /21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتى إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.