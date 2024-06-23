"النقل" تنشئ حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات لـ400 مليون طن سنويًا

كشفت وزارة النقل، خلال تقرير لها، عن خطة عمل لتطوير الموانئ، وذلك لأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وتهدف الخطة إلى أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية بقطاع الموانئ، من خلال طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول للهدف الرئيسي، وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وزارة النقل تضع عدة محاور لخلق ممرات لوجستية دولية

وأشار تقرير وزارة النقل إلى أنها وضعت عدة محاور لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي– الزراعي- التعديني– الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات (ممر السخنة– الإسكندرية وممر العريش– طابا وممر القاهرة– الإسكندرية وممر طنطا– المنصورة– دمياط وممر جرجوب– السلوم وممر القاهرة– أسوان– أبوسمبل وممر سفاجا– قنا– أبوطرطور).

وأضاف التقرير أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترًا، وأهمها موانئ (برنيس– سفاجا- السخنة- الأدبية- نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش- بورسعيد- دمياط- أبوقير– الإسكندرية- جرجوب على البحر المتوسط)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويًا بدلًا من ١٨٥ مليون طن، و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلًا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه في هذا الإطار، تم وجار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2،5 كم ومساحة 560 ألف م2، وبطاقة استيعابية (12- 15 مليون طن) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وتم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 مترًا طوليًا، ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

كما تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترًا بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترًا، وجار إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترًا وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وكذا يتم التطوير والتحديث لعدد من الموانئ منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري، وجار تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع، و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.