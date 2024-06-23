محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بديروط ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرات والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ فعاليات تسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة انطلاقًا من توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات ذات الصلة سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات تشجير وزارعة شتلات الاشجار المثمرة وغير المثمرة استهدفت بعض المصالح الحكومية والمنشآت التعليمية والمدارس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار، رئيس المركز، ضمن مبادرة "زراعة 100مليون شجرة" التي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030م.

جاء ذلك بمتابعة حسام عبدالناصر وحسام خديوي، نائبي رئيس المركز، وذلك بحضور رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ورفيق فارس، مدير إدارة المخلفات الصلبة بديروط، وسمير عبدالحكيم، مدير القسم الزراعي وإدارة البساتين بديروط، ومسئولي البيئة والحملة الميكانيكية والإشغالات والزراعة.

وأكد أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة.

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