الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بديروط ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرات والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات لتنفيذ فعاليات تسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة انطلاقًا من توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات ذات الصلة سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني على الوجه الأمثل وبالأماكن المخصصة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات تشجير وزارعة شتلات الاشجار المثمرة وغير المثمرة استهدفت بعض المصالح الحكومية والمنشآت التعليمية والمدارس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار، رئيس المركز، ضمن مبادرة "زراعة 100مليون شجرة" التي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030م.

جاء ذلك بمتابعة حسام عبدالناصر وحسام خديوي، نائبي رئيس المركز، وذلك بحضور رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ورفيق فارس، مدير إدارة المخلفات الصلبة بديروط، وسمير عبدالحكيم، مدير القسم الزراعي وإدارة البساتين بديروط، ومسئولي البيئة والحملة الميكانيكية والإشغالات والزراعة.

وأكد أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة.

1000157059
1000157059
1000157058
1000157058
1000157057
1000157057
1000157055
1000157055
1000157054
1000157054
1000157056
1000157056
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمحافظة على الأشجار التوعية بأهمية البيئة وزيادة المساحات الخضراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح وتقديم التسهيلات

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة ناصر وجذب استثمارات جديدة

"تعليم أسيوط": تجهيز مقار لجان الثانوية العامة لاستكمال أعمال الامتحانات

"صحة أسيوط" تعلن تطبيق إجراءات الحجر الصحى على الحجاج القادمين من السعودية

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلى لهذا السبب

هل يعنى انسحاب الزمالك أمام الأهلى هبوطه إلى درجة أدنى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة