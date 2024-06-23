إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يطلق النار بكثافة شرق دير البلح وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار بكثافة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء

واستُشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.