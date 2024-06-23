الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها انطلاق احتفالات ثورة 30.. أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أجندة حافلة هذا الأسبوع تتضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 29 يونيو.

ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطة مكثفة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بالمحافظات كافة، تنطلق اليوم من محافظة الفيوم بمكتبة مطرطاس، كما يشهد ستاد دمياط احتفالية غدا الاثنين في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى لقاء تشهده الإدارة الاجتماعية بالسرو بعنوان "الهوية الوطنية وتعزيز الوعى لدى الشباب"، وآخر بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب" ببيت ثقافة سنديون بالقليوبية، وغيرها.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة بمواقعها وبأماكن التجمعات بالقاهرة والمحافظات عددا ضخما من الاحتفاليات الفنية يوم 30 يونيو تزامنا مع ذكرى الثورة، وذلك بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية أبرزها حفل "ثورة الهوية" بمسرح السامر بالعجوزة ويتضمن أوبريت بمشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

نوستالجيا 80 / 90 تصل بورسعيد

وبعد نجاحها اللافت في احتفالات عيد الأضحى يشهد قصر ثقافة بورسعيد، يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، عرض الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90" بالمجان، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، استعراضات فرق: بورسعيد، الحرية السكندرية، سوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، ويشمل باقة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن المقرر أن يعرض بعدها بمسرح السامر مرة أخرى قبل أن ينتقل إلى المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يواصل فعالياته

كما تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، والذي يشارك به 26 فرقة مسرحية تمثل جميع الأقاليم الثقافية، حتى يوم 29 من الشهر الحالي الذي يشهد حفل ختام المهرجان بالسامر.

أفلام مجانية بقصر السينما

ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده هذا الأسبوع باقة من الأفلام العربية والأجنبية بالمجان، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية.

كما تحفل الأجندة بعدد من الورش الفنية تتناسب مع جميع المراحل العمرية، بجانب الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية والأدبية التي تتضمن مناقشة الأعمال الإبداعية بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو 30 يونيو إرادة شعب

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