إعلام عبرى: صفارات الإنذار تدوى بالجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية

أفاد إعلام إسرائيلي بأن صفارات الإنذار تدوى في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية خشية تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

قصف متبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال

وشهدت عدة مناطق تابعة للجنوب اللبناني قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال، كالقصف الذي شهدته المنطقة بين كفركلا وديرميماس والخيا، وغارة من مسيرة على بستان في صيدا وغيرها.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.