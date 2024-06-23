الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير أثرى: الهدف من ترميم مبانى القاهرة التاريخية استعادة رونقها الحضارى

ترميم مباني القاهرة
ترميم مباني القاهرة التاريخية

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن القاهرة التاريخية والخديوية من أهم الأماكن على مستوى العالم، لما لها من تراث تاريخي مميز، مشيرًا إلى أن الترميم يهدف إلى الحفاظ على الآثار.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التطوير سيكون من بينها "وكالة قايتباي وزينب خاتون"، مؤكدًا أن تطوير المباني التاريخية يضعها على خريطة المزارات السياحية.

وتابع الخبير الأثري، أن رئيس الوزراء أكد أنه كانت هناك ضرورة لتطوير القاهرة التاريخية، خاصة أنها كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة، وكانت هناك ضرورة ملحة لتطويرها.

تحويل القاهرة لمنطقة سياحية بالكامل

وأوضح الخبير الأثري، أن الدولة قامت بعمل خطة التنمية المستدامة، وهي تحويل القاهرة لمنطقة سياحية بالكامل، وأن يتون بها العديد من الأماكن التاريخية، مضيفًا أن تطوير القاهرة التاريخية بمثابة إحياء تراث يعود عصره لأكثر من 1000 عام.

خبير أثري مزارات سياحية القاهرة التاريخية سياحية ترميم

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