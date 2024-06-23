غدًا.. "البيئة" تنظم حوارًا وطنيًا لتقنين التعامل مع الأشجار

تنظم وزارة البيئة وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ومؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، غدًا الإثنين، حوارًا وطنيًا، بعنوان "مبادرة الـ100 مليون شجرة.. مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"؛ للاستماع ومناقشة كل الآراء التي تعزز من زيادة المساحات الخضراء.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان، أن الحوار يهدف إلى وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل، بالإضافة إلى كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ(100 مليون شجرة)، والتي أطلقها رئيس الجمهورية.

ويحضر الحوار ممثلو مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصون في مجال البيئة والجمعيات الأهلية، وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، وممثلو الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.