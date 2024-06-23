الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "صحة مطروح" يتفقد سير امتحانات الدبلومات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح، امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الثانوية الفنية للتمريض لمدارس التمريض للعام 2023/ 2024 بمحافظة مطروح.

 

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الامتحانات هذا العام شملت عدد 2  لجنة بمدرسة التمريض بنين مطروح وتضم عدد 37 طالبا وعدد 6 لجان بمدرسة التمريض بنات وتضم 89 طالبة  وعدد 2 لجنة بمدرسة سيوة للتمريض وتضم  28 طالبا وعدد 6 لجان بمدرسة التمريض بالحمام وتضم 86 طالبا وطالبه بإجمالي 240 ممتحن بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح.

 

وتابع وكيل صحة مطروح انتظام سير أعمال امتحانات الدبلومات بلجنة مدرسة تمريض مطروح، حيث أطمئن على مستوى الامتحان وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كافة عناصر العملية التعليمية، ومستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

 

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