محافظ أسيوط: الدولة تهتم بزيادة حجم الاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030م.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام دفع عجلة التنمية والعمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن طبقًا للإمكانات المتاحة، موجهًا بتقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية فضلًا عن تسهيل الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.



جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام.



مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الصناعية



وتناول اللقاء آخر المستجدات بشأن المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمعوقات التي تواجه المستثمرين ومدى توافر وتغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها ومناقشة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع حلول عاجلة لها لتوفير فرص عمل للشباب بكافة الطرق الممكنة وبذل مزيد من الجهود لتنمية المناطق الصناعية وفقًا للامكانات المتاحة.



ولفت إلى ضرورة إقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة خاصة وأن المحافظة يوجد بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم) مشيرًا إلى العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة.

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