الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يواجه المقاولون لتحقيق الفوز الـ12 تواليًا والابتعاد بقمة دورى نايل

بيراميدز فاز في مباراته
بيراميدز فاز في مباراته الأخيرة على بلدية المحلة

يسعى بيراميدز لتحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي عندما يستضيف فريق المقاولون في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

وينفرد بيراميدز بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورشيتش بصدارة جدول دوري نايل برصيد 59 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الخامس عشر والثامن عشر وحقق بيراميدز 18 انتصارا وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 39 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

وحقق بيراميدز الفوز في آخر 11 مباراة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 62 والاحتفاظ بالقمة وتأكيد نواياه في المنافسة بقوة على الفوز بالدوري لأول مرة في تاريخه.

قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة: (أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد الشيبي وأحمد توفيق ومحمود مرعي وأسامة جلال وأحمد سامي وكريم حافظ ومحمد حمدي وإبراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين ووليد الكرتي ومحمود دونجا ومحمود صابر وإبراهيم عادل  ومحمود زلاكة وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي).

وشهدت القائمة غياب أحمد فتحي ومروان حمدي ورمضان صبحي وأحمد ميهوب وإسلام عيسى ومحمد رضا بوبو لأسباب مختلفة.

المقاولون والهروب من مثلث الهبوط

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين وحقق المقاولون أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 13 مباراة وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا.

وجمع المقاولون سبع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على زد إف سي وطلائع الجيش والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والداخلية ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة 22 والتساوي مع بلدية المحلة في حالة هزيمته أمام البنك الأهلي غدا.

يدير المباراة محمد الحنفي وشريف عبدالله وخالد السيد ومعهم محمد الغازي حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.

دوري نايل بيراميدز المقاولون الكرواتي كورنسيلاف يورشيتش معتمد جمال

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